Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
FAMIGLIA
26 agosto 2025

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini pronti a diventare genitori: "Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia"

Il conto alla rovescia sta per scadere e la coppia condivide un tenero messaggio sui social

Condividi:
Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini
Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini (Instagram_@michbertolini)

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono pronti a diventare genitori e sui social condividono un tenero messaggio rivolto al primogenito che nascerà a breve. "Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia", scrive su Instagram Michelle Bertolini, sposata con il tenore de Il Volo da settembre 2024. Quindi, a corredo di tre scatti che la ritraggono insieme al marito, l'ex Miss Venezuela prosegue: "Ogni giorno ci chiediamo come sarai, a chi assomiglierai, se sarai calmo come la mamma o pazzo come papà. Manca davvero poco piccolo nostro".

Ignazio Boschetto e la moglie Michelle Bertolini avevano annunciato la gravidanza ad aprile. "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori - aveva scritto Michelle a corredo di tre romantici scatti -. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma. Pochi giorni più tardi, la coppia era tornata sull'argomento spiegando che non aspettavano una bambina come inizialmente annunciato, bensì un maschietto. "L'altro giorno abbiamo fatto un post dicendo che siamo in dolce attesa di una femmina, però poi abbiamo avuto la morfologica dove si è visto che è maschio. Si chiamerà Gabriele", avevano spiegato.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, la storia d'amore

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono convolati a nozze a settembre 2024. Ospite a Verissimo, il cantante de Il Volo aveva raccontato: "Ci siamo prima sposati con rito civile e poi c’è stato un matrimonio intimo". "Sono felicissimo, non desideravo altro. Forse è ancora presto per dirlo, ma la mia vita ha preso una forma che mi piace", aveva aggiunto.

Leggi anche

Mercedesz Henger è incinta, l’annuncio con il fidanzato Alessio

Maternità

Mercedesz Henger è incinta, l’annuncio con il fidanzato Alessio

Mercedesz Henger e il compagno Alessio aspettano un bambino

Mercedesz Henger e il compagno Alessio aspettano un bambino

Rosalinda Cannavò, la dedica alla figlia: "Un anno fa eravamo in tre senza ancora saperlo davvero"

Famiglia

Rosalinda Cannavò, la dedica alla figlia: "Un anno fa eravamo in tre senza ancora saperlo davvero"

L'attrice condivide una serie di scatti sui social

L'attrice condivide una serie di scatti sui social

Giulia Belmonte festeggia 30 anni: "Non avrei potuto desiderare di meglio"

AMORE

Giulia Belmonte festeggia 30 anni: "Non avrei potuto desiderare di meglio"

L'influencer condivide sui social alcuni scatti della festa di compleanno

L'influencer condivide sui social alcuni scatti della festa di compleanno

Giulia Salemi conclude la prima estate da mamma

VACANZE

Giulia Salemi conclude la prima estate da mamma

Giulia Salemi racconta su Instagram la prima estate da mamma con il piccolo Kian e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi racconta su Instagram la prima estate da mamma con il piccolo Kian e Pierpaolo Pretelli

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity