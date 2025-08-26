Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini pronti a diventare genitori: "Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia"

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini (Instagram_@michbertolini)

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono pronti a diventare genitori e sui social condividono un tenero messaggio rivolto al primogenito che nascerà a breve. "Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia", scrive su Instagram Michelle Bertolini, sposata con il tenore de Il Volo da settembre 2024. Quindi, a corredo di tre scatti che la ritraggono insieme al marito, l'ex Miss Venezuela prosegue: "Ogni giorno ci chiediamo come sarai, a chi assomiglierai, se sarai calmo come la mamma o pazzo come papà. Manca davvero poco piccolo nostro".

Ignazio Boschetto e la moglie Michelle Bertolini avevano annunciato la gravidanza ad aprile. "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori - aveva scritto Michelle a corredo di tre romantici scatti -. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma. Pochi giorni più tardi, la coppia era tornata sull'argomento spiegando che non aspettavano una bambina come inizialmente annunciato, bensì un maschietto. "L'altro giorno abbiamo fatto un post dicendo che siamo in dolce attesa di una femmina, però poi abbiamo avuto la morfologica dove si è visto che è maschio. Si chiamerà Gabriele", avevano spiegato.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, la storia d'amore

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono convolati a nozze a settembre 2024. Ospite a Verissimo, il cantante de Il Volo aveva raccontato: "Ci siamo prima sposati con rito civile e poi c’è stato un matrimonio intimo". "Sono felicissimo, non desideravo altro. Forse è ancora presto per dirlo, ma la mia vita ha preso una forma che mi piace", aveva aggiunto.