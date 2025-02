Ibrahim Celikkol e Natali Yarcan

Il 14 febbraio Ibrahim Çelikkol non festeggia solo San Valentino, ma anche il suo 43esimo compleanno. Un giorno speciale che la fidanzata dell'attore turco, Natali Yarcan, ha voluto celebrare condividendo sui social un tenero scatto insieme al compagno, accompagnato dalla frase: "Mio grande cuore, tanti auguri a te".

Ospite a Verissimo, l'attore che in Terra amara ha vestito i panni di Hakan, aveva parlato con dolcezza del rapporto con la fidanzata: "Credo di essere fortunato. La nostra è una relazione magica. Hai presente quando trovi la persona giusta? Quando la guardi con gli occhi a cuore? Quando non riesci nemmeno a parlare di lei, perché non trovi le parole giuste. Lei è sempre con me , è nel mio cuore".

In un'altra occasione, s empre a Verissimo, Ibrahim Çelikkol aveva detto a proposito di Natali Yarcan: "Lei è una donna fantastica, una persona davvero importante per me. È lei la mia natura".

Prima iniziare la relazione con Natali Yarcan, l'attore è stato sposato (fino al 2022) con Mihre Mutlu, con cui nel 2019 ha avuto il figlio Ali.