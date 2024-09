Ibrahim Çelikkol, l'amore per la compagna Natali Yarcan: "Lei per me è bella come la natura"

L'attore turco, che interpreta Mehdi in My Home My Destiny 2, parla a Verissimo della sua storia d'amore con Natali Yarcan: "Lei è una donna fantastica, una persona davvero importante per me"

Ibrahim Çelikkol parla a Verissimo dell'amore per la sua compagna Natali Yarcan. "Lei è una donna fantastica, una persona davvero importante per me. Lei è la mia natura", afferma l'attore turco, che interpreta Mehdi in My Home My Destiny 2, grande amante della natura: "Tutto quello che c'è in natura p uò essere utilizzato per curarsi: dall'acqua alle piante fino alle erbe particolari. Immergersi nella natura ci fa bene, ci porta benefici a livello psichico e fisico".

Ibrahim Çelikkol è già papà di Ali, nato nel 2019 dal precedente matrimonio. Per quanto riguarda il suo futuro con Natali Yarcan, l'attore dice: " Sia per Natali che per me esiste solo l'oggi. Non sapendo nulla del futuro, non cerchiamo neanche di prevederlo. Con questa visione, preferiamo scoprire ciò che il futuro ci porterà".