Hilal Altınbilek: "Sono fidanzata e felice"

L'attrice turca, nota come Zuleyha di Terra amara, parla a Verissimo della sua storia d'amore con Mehmet Can Uzun

L'attrice turca Hilal Altınbilek, nota come Zuleyha di Terra amara, parla a Verissimo dell'amore oggi. E rivela di essere fidanzata con Mehmet Can Uzun: "Siamo molto felici. Ho trovato in lui un compagno, un amico, un complice". Hilal Altınbilek afferma che un giorno vorrebbe diventare mamma: "Mi piacerebbe, ma penso non sia facile. Ho un grandissimo senso di responsabilità e senso materno, ma a volte al pensiero di avere un figlio temo di non essere pronta. Un giorno però mi piacerebbe".