Gli highlights di Verissimo del 20 e del 21 gennaio

Dall'amicizia di Selin Genç e Aras Şenol all'amore ritrovato di Francesca e Manuel fino alla malattia di Costantino Vitagliano: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 gennaio.

Max Biaggi ha parlato del rapporto con l'ex compagna Eleonora Pedron: "Abbiamo messo al mondo due fantastici bambini ed è per sempre".

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno annunciato che presto convoleranno a nozze: "Ci sposeremo il 13 maggio".

Arianna Mihajlović ha raccontato gli ultimi giorni del marito Siniša: "Lui non ha mai saputo che stesse per morire. Mi sono raccomandata di non dirgli nulla, volevo dargli una speranza. Non volevo che lui perdesse la speranza, perché lui voleva vivere. Era convinto di farcela, non pensava di morire".

Costantino Vitagliano ha rivelato per la prima volta la sua malattia: "Sono un autoimmune. Ho una malattia che mi porta ad avere una massa che mette in pericolo la mia aorta addominale. Quindi non si sa cosa potrebbe capitarmi da un momento all'altro".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 gennaio