Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Recap22 dicembre 2025

Gli highlights di Verissimo del 20 e del 21 dicembre

I momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre
Condividi:

Dal desiderio di Nicoletta Larini di avere un figlio alla malattia di Barbara Tabita fino all'incontro di Heather Parisi con la nipotina Sole: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre.

Alessandro Iannoni ha dedicato dolcissime parole, in lacrime, alla mamma Carmen Di Pietro. Barbara Bouchet ha parlato del suo rapporto con il tempo che passa.

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini hanno parlato a Verissimo del matrimonio e dell'idea di allargare la famiglia. "Mi vedrei nonno", ha ammesso l'ex calciatore, 53 anni.

Rocío Muñoz Morales ha parlato della separazione da Raoul Bova: "È stato un momento molto difficile. Oggi gli auguro il meglio". Rocco Casalino ha rivelato in lacrime: "Con il mio compagno Alejandro mi vedo papà".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre.

Leggi anche

Guarda anche