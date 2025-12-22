Gli highlights di Verissimo del 20 e del 21 dicembre

Dal desiderio di Nicoletta Larini di avere un figlio alla malattia di Barbara Tabita fino all'incontro di Heather Parisi con la nipotina Sole: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre.
Alessandro Iannoni ha dedicato dolcissime parole, in lacrime, alla mamma Carmen Di Pietro. Barbara Bouchet ha parlato del suo rapporto con il tempo che passa.
Stefano Bettarini e Nicoletta Larini hanno parlato a Verissimo del matrimonio e dell'idea di allargare la famiglia. "Mi vedrei nonno", ha ammesso l'ex calciatore, 53 anni.
Rocío Muñoz Morales ha parlato della separazione da Raoul Bova: "È stato un momento molto difficile. Oggi gli auguro il meglio". Rocco Casalino ha rivelato in lacrime: "Con il mio compagno Alejandro mi vedo papà".
