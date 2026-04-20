Gli highlights di Verissimo del 18 e del 19 aprile

Dalla storia d'amore, sul set e nella vita, di Matteo Branciamore e Marta Filippi al rapporto di Sabrina Salerno con la sorella ritrovata Manuela: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 18 e domenica 19 aprile.
Chiara Balistreri ha parlato della scarcerazione dell'ex fidanzato: "Sono in lutto e ho paura". Natasha Stefanenko ha condiviso il dolore per la scomparsa del padre. Laura Freddi ha presentato sua figlia Ginevra: "Mi ha ritirato fuori il bambino che c'è in noi".
Paola Iezzi ha spiegato la sua scelta di non avere figli: "Non lo rimpiango per nulla". Nino D’Angelo ha raccontato di aver sofferto di depressione dopo la morte della mamma. A Verissimo il dolore e la richiesta di aiuto di Roberta e Roberto, genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020.
Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 18 e domenica 19 aprile.