Gli highlights di Verissimo del 17 e del 18 gennaio

Dall'intenso racconto di Martina Colombari sulle difficoltà del figlio Achille all'annuncio di Raniero Monaco di Lapio fino alla seconda gravidanza di Federica Pellegrini: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 17 e domenica 18 gennaio.
Roberta Capua ha condiviso il dolore per la scomparsa dell'ex marito Stefano Cassoli: "È e sarà per sempre il più grande amore della mia vita". Gemma Galgani di Uomini e Donne ha parlato dei suoi sentimenti per Mario Lenti.
Gabriele Muccino ha rivelato di temere il giudizio di sua figlia 16enne Penelope: "Se un poster di un film non le piace, quel poster non si fa. Se un trailer non le piace, si rimonta".
Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno condiviso le emozioni di diventare genitori per la seconda volta: "Nostra figlia nascerà ad aprile. Matilde ha scelto il nome della sorellina". Clizia Incorvaia ha parlato del difficile rapporto con l'ex marito Francesco Sarcina e ha rivelato: "Tre anni fa ho avuto un aborto in treno, mentre stavo accompagnando mia figlia Nina dal padre a Milano”.
Celeste Covino ha raccontato la storia della sorella Ada, malata di Sla, che ha ottenuto la possibilità di ricorrere al suicidio assistito. Marco Foresta ha ricordato i suoi genitori, che hanno perso la vita nella strage di Rigopiano.
