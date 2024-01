Gli highlights di Verissimo del 13 e del 14 gennaio

Dal dolce momento di Murat Ünalmış alle difficoltà di Silvia e Giulia Provvedi fino all'amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e al talento di Alex Wyse: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 gennaio.

Diego Armando Maradona Junior ha parlato della scomparsa del papà: "Si sarebbe potuto salvare. Per me è come se fosse stato ammazzato".

Murat Ünalmış ha annunciato che sta per diventare papà. L'attore turco ha parlato anche della scomparsa in Terra amara del suo personaggio Demir.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno svelato la data del loro matrimonio.

Justine Mattera ha aperto il suo cuore, raccontando la difficile storia della sorella Jessica, che ha subito un trapianto di cuore.

Silvia e Giulia Provvedi hanno rivelato che la mamma ha avuto un'emorragia cerebrale. Silvia ha parlato anche delle difficoltà di crescere da sola la figlia Nicole, di tre anni.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 gennaio