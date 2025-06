La modella ed ex inquilina del Grande Fratello smentisce le voci sulla crisi con Javier Martinez: "Smettete di parlare di tradimento: fa veramente male perché non c'è stato"

Helena Prestes rompe il silenzio e smentisce le voci sulla crisi con Javier Martinez. "Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portare via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità".

"Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento. Questo fa veramente male perché non c'è stato", aggiunge la modella, 34 anni, riferendosi alle insinuazioni circolate sul suo conto nei giorni scorsi. "Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere", conclude Helena Prestes.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono avvicinati durante l'ultima edizione del Grande Fratello. Ospiti a Verissimo avevano parlato della loro storia. "Per me è stato un processo lungo. Consegnarmi così a una donna mi faceva paura. Sono sempre stato molto ermetico. Ma a rivedermi adesso capisco che sono sempre stato innamorato di lei, perché la guardavo non come guardo un'amica", aveva detto il pallavolista argentino, 30 anni.

Riguardo al futuro insieme, la modella brasiliana aveva detto: "Quando abbiamo parlato nella Casa dei nostri sogni personali, tutti e due abbiamo detto di sognare dei figli". Javier aveva aggiunto: "Mi piacerebbe essere un papà giovane".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Helena Prestes a Verissimo.