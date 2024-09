Dal rapporto con la figlia Jacqueline Luna alla gioia di diventare nonna, Heather Parisi si è raccontata a Verissimo.

“Io sono veramente felice di diventare nonna e non vedo l’ora di conoscere i miei futuri nipoti. Chi scrive il contrario è in malafede e vuole creare odio", ha detto la cantante e ballerina, 64 anni.

Heather Parisi ha anche spiegato perché preferisce non entrare nei dettagli del suo rapporto con la secondogenita: "Non ho intenzione di raccontare quando vedo i miei figli, dove vedo i miei figli, perché sono affari nostri". Ma ha assicurato di essere serena: "So che mamma sono, che mamma sono stata. Sicuramente non sono una mamma perfetta perché la perfezione non esiste".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Verissimo.