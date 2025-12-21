Da alcune importanti difficoltà personali, vissute in passato, al rapporto con le figlie maggiori Rebecca Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo ai due nipotini Sole ed Enea: Heather Parisi si è raccontata a Verissimo.



La ballerina e cantante, icona della tv italiana, ha raccontato di aver conosciuto la nipotina Sole (2025), figlia di Rebecca Manenti. "Appena sono arrivata in Italia, sono andata a Roma e ho visto Sole. È stata un'emozione incredibile. Sole è una bambina splendida. È sorridente. Il naso le si arriccia e gli occhi sorridono", ha detto Heather Parisi, che non ha ancora conosciuto il nipotino Enea (2024) - figlio di Jacqueline Luna Di Giacomo.

"Non ho avuto ancora l'opportunità di conoscere Enea, mi piacerebbe moltissimo. Siamo qui in Italia ancora per qualche giorno e siamo sotto Natale, incrociamo le dita, magari faremo anche questo incontro", ha detto la cantante e ballerina, 65 anni. "Sono molto orgogliosa di Rebecca e Jacqueline. Sono diventate due donne indipendenti. Hanno trovato la loro strada nel lavoro e soprattutto nella vita. Vedere la serenità di Rebecca mi ha dato gioia nel cuore", ha aggiunto Heather Parisi a proposito delle figlie maggiori.



L'icona della tv italiana ha parlato anche di alcune importanti difficoltà personali vissute in passato: "Ho avuto grandissimi problemi di bulimia. Avevo una bulimia terribile. Ho avuto grossissimi problemi appena arrivata in Italia, quando sono stata violentata.

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Heather Parisi a Verissimo.