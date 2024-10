Nell'agosto 2024, Justin Bieber e Hailey Baldwin sono diventati genitori per la prima volta.

A distanza di qualche mese dalla nascita del piccolo Jack Blues, la modella condivide sul suo profilo Instagram alcuni scatti della gravidanza ripensando ai novi mesi trascorsi con il pancione. "Oggi sto ripensando al pancione", scrive Hailey Baldwin nella didascalia del post allegando diverse foto con

La coppia aveva annunciato la nascita del primo figlio mostrando sui social la foto del piedino di Jack. "Benvenuto a casa Jack Blues Bieber", aveva scritto Justin Bieber.

In un'intervista, la modella aveva parlato della gravidanza e della decisione di rivelare la dolce attesa dopo diversi mesi: "Sono stata in grado di tenere nascosta la mia gravidanza perché la pancia ha iniziato a essere visibile dopo sei mesi. Probabilmente avrei potuto nasconderla fino alla fine, ma non mi piaceva lo stress di non poter godere della mia gravidanza esteriormente".