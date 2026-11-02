Gustavo Rodriguez compie 67 anni, la foto con i figli Belen, Cecilia e Jeremias e le nipotine Luna e Clara

La famiglia Rodriguez quasi al completo per il 67esimo compleanno di papà e nonno Gustavo. Belen Rodriguez ha pubblicato sui social alcuni scatti della festa del suo papà, tra cui una foto in cui Gustavo Rodriguez è circondato dall'amore di sua moglie Veronica Cozzani, i loro figli Belen, Cecilia e Jeremias e le nipotine Luna e Clara. Manca nel ritratto di famiglia solo Santiago, il primo figlio che Belen ha avuto con Stefano De Martino, che però si intravede negli altri scatti e che quindi era presente al compleanno del nonno.
Anche Cecilia Rodriguez ha condiviso sul suo profilo lo stesso ritratto di famiglia, scrivendo: "Buon compleanno, papà. Che Dio ti benedica sempre e ti doni tanta salute, amore e felicità. Che non ti manchino mai motivi per sorridere e che la vita ti regali ancora tanti anni pieni di gioia. Ti vogliamo tanto bene. Goditi questa giornata, te lo meriti".
Gustavo Rodriguez, 67 anni, e Veronica Cozzani, 63 anni, sono genitori di Maria Belen (1984), Jeremias (1988) e Cecilia (1990). Belen li ha resi nonni di Santiago (2013) e Luna Marì, nata nel 2021 dalla relazione con Antonino Spinalbese. Nel 2025 anche Cecilia li ha resi nonni con la nascita di Clara Isabel, avuta con il marito Ignazio Moser.
"Sono veramente fortunata ad avere due genitori come loro perché mi hanno insegnato cos'è l'amore", aveva detto Cecilia Rodriguez a Verissimo. Nel 2024, Gustavo Rodriguez aveva attraversato un momento difficile, quando è rimasto ferito in un incendio. "Ha riportato delle ustioni di terzo grado, però adesso sta bene", aveva spiegato Cecilia a Verissimo.