Gustavo Rodriguez compie 67 anni, la foto con i figli Belen, Cecilia e Jeremias e le nipotine Luna e Clara

La famiglia Rodriguez quasi al completo per il 67esimo compleanno di papà e nonno Gustavo. Belen Rodriguez ha pubblicato sui social alcuni scatti della festa del suo papà, tra cui una foto in cui Gustavo Rodriguez è circondato dall'amore di sua moglie Veronica Cozzani, i loro figli Belen, Cecilia e Jeremias e le nipotine Luna e Clara. Manca nel ritratto di famiglia solo Santiago, il primo figlio che Belen ha avuto con Stefano De Martino, che però si intravede negli altri scatti e che quindi era presente al compleanno del nonno.

Anche Cecilia Rodriguez ha condiviso sul suo profilo lo stesso ritratto di famiglia, scrivendo: "Buon compleanno, papà. Che Dio ti benedica sempre e ti doni tanta salute, amore e felicità. Che non ti manchino mai motivi per sorridere e che la vita ti regali ancora tanti anni pieni di gioia. Ti vogliamo tanto bene. Goditi questa giornata, te lo meriti".