Addio a Nadia Santini. La chef del ristorante Dal Pescatore, prima donna a ottenere le tre stelle Michelin, si è spenta all'età di 73 anni dopo una malattia. L'annuncio è stato diffuso sui profili social del ristorante: "Nadia, circondata dai suoi più cari affetti, si è addormentata nella pace ed è salita in cielo. Ha tracciato un solco profondo nelle nostre vite volto alla sensibilità, all’empatia e all’amore. Le siamo grati per averci educato al rigore morale, all’etica del lavoro e alla semplicità. Grazie Nadia, grazie Mamma". Tanti hanno voluto lasciare un pensiero a Nadia nei commenti al post: da Alessandro Borghese ad Antonella Clerici.

Bruno Barbieri ha affidato il suo ricordo a un post sui social. "Rispetto. Per la materia prima, per le persone, per la vita: è quello che hai insegnato a tutti noi, Nadia. Un insegnamento che va ben oltre la cucina e che io porterò sempre con me", ha scritto lo chef stellato, che ha concluso: "Grazie davvero di cuore Nadia, per quello che sei stata, per quello che hai fatto e per tutto quello che ci lasci con il tuo esempio. Un abbraccio e buon viaggio".