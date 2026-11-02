"Ha avuto un po' fretta di nascere. È nata tanto prematura. È nata di sei mesi, pesava 800 grammi": Francesca Chillemi ha parlato per la prima volta a Verissimo della prematura nascita della sua seconda figlia Esmeralda, avuta con il compagno Eugenio Grimaldi.

Mamma anche di Rania, nata nel 2016 dalla relazione con Stefano Rosso, parlando della seconda gravidanza, l'attrice, 41 anni, ha detto: "Non dovevo far visite, non dovevo far niente, non stavo male, però ho avuto una sensazione interna e mi sono detta: 'Facciamo una visita in più'. E grazie a quella visita, è andata bene a entrambe".

Alla domanda se abbia avuto paura, Francesca Chillemi ha risposto senza trattenere le lacrime: "Non ho avuto tempo di avere paura". Oggi la piccola Esmeralda ha 14 mesi e sta bene: "È stato un percorso difficile, ma bello, molto intenso".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Francesca Chillemi a Verissimo.