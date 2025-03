Dal difficile periodo vissuto insieme al figlio Noah, operato a tre mesi per craniostenosi alla forza del loro amore: Guenda Goria e Mirko Gancitano si raccontano a cuore aperto nello studio di Verissimo.

La coppia presenta per la prima volta in tv il figlio Noah e raccontano l'intervento chirurgico che ha dovuto subito a soli tre mesi. "All'inizio ho cercato di distrarre Guenda. Dopo qualche ora siamo saliti, pensando che Noah stesse per uscire dalla sala operatoria. Invece ci hanno detto che l'intervento vero e proprio stava per iniziare. Lì Guenda è crollata. Siamo andati nella camera di Noah, ci siamo messi nel suo lettino, ci siamo abbracciati e ci siamo addormentati. E forse è stato poi il risveglio più bello della nostra vita perché è venuta la dottoressa a dirci che l'intervento era andato bene", ha raccontato Mirko Gancitano a Silvia Toffanin.

Guenda Goria ha parlato anche della forza e dell'amore ricevuto da Mirko: "Mirko è stato straordinario. È un uomo sensibile, tenero, a tratti quasi femminile, ma nel senso bello. È un uomo che sa esprimere le proprie emozioni ed emozionarsi. È stato sempre accanto a me a darmi forza".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Guenda Goria e Mirko Gancitano a Verissimo.