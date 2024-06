Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex inquilino del Grande Fratello sui social.

"Mi trovo, mio malgrado, a dover scrivere della fine di una storia nella quale ho creduto fortemente nonostante i molteplici ammonimenti e pregiudizi circa la difficoltà di Greta di approcciare a una relazione in modo serio e sincero", scrive Sergio D’Ottavi in un lungo post, dai toni duri, pubblicato nelle storie su Instagram.

"Non si possono costruire le fondamenta di un rapporto su menzogne, superficialità e mancanza di rispetto. Non è quello che voglio nella mia vita, ho imparato a caro prezzo il rispetto per gli altri e soprattutto quello per me stesso", aggiunge l'ex inquilino del Gf.

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi a Verissimo dopo il Grande Fratello

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono avvicinati durante la scorsa edizione del Grande Fratello, dopo la fine della turbolente relazione di Greta con Mirko Brunetti. Finito il reality, Greta e Sergio sono stati ospiti a Verissimo. "Sergio ha avuto tanta pazienza con me, non so nemmeno come abbia fatto. Mi faccio la promessa di non correre più nelle relazioni, come si è visto l'ultima volta ho corso troppo ed è sbagliato. Voglio conoscere Sergio sempre di più con i tempi giusti", aveva detto l'ex tentatrice di Temptation Island e inquilina del Gf.

Greta aveva ammesso di essere a volte diffidente nei confronti degli uomini a causa della sua storia personale: "Mi auguro di superare tante paure, insicurezze che ho, soprattutto verso gli uomini, ma so che Sergio sarà in grado".