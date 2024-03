Greta Rossetti e l'arresto del padre: "Oggi sono riuscita a perdonarlo"

Greta Rossetti racconta a Verissimo la sua storia: "Grazie al Grande Fratello sono riuscita a raggiungere tante consapevolezze. Prima di tutto ho perdonato papà", afferma l'ex tentatrice di Temptation Island.

Il papà di Greta è stato arrestato quando lei aveva nove anni: "Papà sta pagando per gli sbagli che ha fatto. Ho il ricordo di quando lo hanno portato via, per me era come se me lo stessero strappando, ancora oggi mi fa male ripensare a quella scena".

Oggi Greta è pronta a riabbracciare suo padre: "Vorrei dirgli che lo capisco un po' di più, anche se non lo giustifico. È il mio papà e lo amo tanto".

All'interno della Casa, Greta ha ritrovato la serenità accanto a Sergio D’Ottavi: "Mi auguro di superare tante paure, insicurezze che ho, soprattutto verso gli uomini".