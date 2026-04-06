Dall'ansia di cui ha sofferto in passato alla separazione dal marito Selçuk Öner Eyüboğlu fino all'amore oggi: Gökçe Eyüboğlu si è raccontata a Verissimo.



"Quando ero una studentessa, ero estremamente ansiosa e non solo per gli esami. Io credo che la paura di avere successo, il timore, sia un demone che ci divora e ci impedisce di creare qualcosa di bello", ha raccontato l'attrice turca di Ceyda ne La forza di una donna, che ha superato l'ansia proprio grazie alla recitazione: "Ho imparato, grazie alla recitazione, a esistere senza avere l'ansia di essere approvata. Ma ancora oggi, prima di salire su un palco, il primo giorno di un set, nel primo minuto di ogni spettacolo teatrale, mi tremano le mani".

Gökçe Eyüboğlu ha parlato anche della fine del suo matrimonio con Selçuk Öner Eyüboğlu, con cui è stata sposata dal 2008 al 2022. "Il periodo della separazione è stato difficile come in ogni separazione, ma il mio ex marito rimane uno dei miei migliori amici", ha detto l'attrice turca, 42 anni, che oggi è single: "In questo momento sto bene, amo la mia vita e me stessa. Non chiudo le porte all'amore, se succederà succederà".