Addio ad Alex Zanardi. L'ex pilota automobilistico e campione paralimpico è scomparso all'età di 59 anni. Ad annunciarlo è la sua famiglia. "È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto", si legge nella nota.
Nato a Bologna nel 1966, Alex Zanardi ha esordito come pilota automobilistico. Ma dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016.
Nel 2020 era stato vittima di un altro grave incidente: uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava a una gara di beneficenza da lui organizzata. Sposato dal 1996 con Daniela, Alex Zanardi lascia un figlio, nato nel 1998.