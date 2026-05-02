Addio ad Alex Zanardi. L'ex pilota automobilistico e campione paralimpico è scomparso all'età di 59 anni. Ad annunciarlo è la sua famiglia. "È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto", si legge nella nota.