L'attrice, protagonista di "Vanina - Un vicequestore a Catania", condivide su Instagram un biglietto d'auguri disegnato da uno dei suoi figli per il suo compleanno

Giusy Buscemi, protagonista della nuova serie Vanina - Un vicequestore a Catania, ha festeggiato il suo 31esimo compleanno lo scorso 13 aprile.

Nelle storie Instagram, l'attrice ha condiviso con tutti i suoi follower un biglietto d'auguri molto speciale. "Gli auguri più belli", scrive in una storia mostrando un biglietto disegnato da uno dei suoi figli.

"Tanti auguri mamma, ti voglio bene", si legge sul biglietto di compleanno insieme a un grande cuore rosso e tanti fiori e decorazioni brillanti.

Giusy Buscemi tra carriera e vita da mamma

In un'intervista rilasciata nell'aprile del 2024 a Balarm, Giusy Buscemi aveva raccontato la sua carriera e la sua vita privata: "Non aspiro alla perfezione, con una grandissima collaborazione da parte dei nonni e di mio marito, perché le cose si fanno insieme e soprattutto organizzandosi ogni 24 ore".

"È impossibile fare programmi perché questo è un mestiere che cambia continuamente, è fatto di mesi di attesa in cui posso dedicarmi ai figli, a mio marito, con più tempo e momenti in cui bisogna avere pazienza", aveva aggiunto l'attrice.