Cosa accadrà nella quarta e ultima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania, in onda mercoledì 17 aprile in prima serata su Canale 5? La salita dei saponari è il titolo del quarto episodio della nuova serie di Canale 5 con Giusy Buscemi. Vanina rientra da Palermo sconfitta: l'ultimo dei killer di suo padre è sfuggito all'arresto. Ora deve risolvere il misterioso delitto di Esteban Torres, un esule cubano dai loschi affari, il quale era legato ad una bella catanese ritrovata anche lei senza vita.

Vanina - Un vicequestore a Catania: quando va in onda la quarta puntata

La quarta puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania andrà in onda mercoledì 17 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre, potete vedere le prime due puntate di Vanina in streaming gratis su Mediaset Infinity.

