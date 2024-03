Vanina - Un vicequestore a Catania, la prima puntata in streaming

L'episodio in onda mercoledì 27 marzo in prima serata su Canale 5 è disponibile on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity

Il primo episodio di Vanina - Un vicequestore a Catania, in onda mercoledì 27 marzo in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming, on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Durante la prima puntata della serie con Giusy Buscemi nel ruolo della protagonista Vanina Guarrasi, il vicequestore indaga con la sua fidata squadra sul ritrovamento sospetto di alcune pillole nelle vaschette di una famosa gelateria, un fatto insolito e curioso che si rivela essere la premessa di un delitto ben più complesso. Anche la vita privata di Vanina assomiglia a un rompicapo: da un lato c'è Manfredi, il romantico medico che prova a fare breccia nel suo cuore. Dall'altro il magistrato antimafia Paolo Malfitano, il grande amore della sua vita, che però lei sembra volersi lasciare alle spalle.

Vanina - Un vicequestore a Catania: la trama

La vita di Vanina è stata profondamente segnata dalla morte del padre, l'ispettore Giovanni Guarrasi, ucciso da un commando mafioso quando lei aveva solo quattordici anni. Da allora il suo unico pensiero è stato diventare poliziotta, arrestare i colpevoli dell'omicidio e lottare contro la mafia. E così è stato: dopo una brillante carriera nell'Antimafia di Palermo, qualcosa si rompe e Vanina decide di trasferirsi a Catania, dove crea un ottimo affiatamento con la nuova squadra di lavoro.

Vanina - Un vicequestore a Catania: il cast

Oltre a Giusy Buscemi, nel ruolo della protagonista Vanina Guarrasi, nel cast della fiction troviamo Giorgio Marchesi, chiamato a interpretare Paolo Malfitano, magistrato antimafia di Palermo ed ex fidanzato di Vanina. L'attore e regista Corrado Fortuna presta il volto a Manfredi, un pediatra con cui Vanina potrebbe avere una nuova storia d'amore a Catania; mentre Claudio Castrogiovanni interpreta Carmelo Spanò, il braccio destro di Vanina.

