Scopriamo come finisce Vanina - Un vicequestore a Catania: ecco le ultime scene della puntata in onda mercoledì 17 aprile

Il finale di Vanina - Un vicequestore a Catania è andata in onda mercoledì 17 aprile in prima serata su Canale 5. Potete vedere l'ultima puntata di Vanina in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, scopriamo come finisce l'ultima puntata della serie.

Vanina - Un vicequestore a Catania: come finisce la serie

L'agente Lo Faro viene riammesso nella squadra di Vanina Guarrasi e il ragazzo abbraccia tutti i suoi compagni.

Dopo aver fatto pace con l'amica Giuli, Vanina viene accompagnata a un incontro con Paolo. L'uomo conferma a Vanina che all'interno della sua squadra c'è una talpa.

Paolo confida a Vanina la sua decisione di trasferirsi a Catania per continuare a vivere la loro storia: "Per me sei troppo importante, non ti voglio perdere. Io voglio portare a termine le ultime inchieste, poi lascio l'Antimafia e vengo qui a Catania. Tu sei la mia vita. Io la mia decisione l'ho presa". Vanina e Paolo si scambiano un bacio.

Tornata a casa, Vanina incontra Manfredi che le confessa il suo amore. "Sono venuto a dirti che sono innamorato di te. Non pensare che ti libererai di me così facilmente", spiega Manfredi.

Vanina - Un vicequestore a Catania: l'ultima scena

Vanina e Giuli entrano in casa di Vanina e capiscono che qualcuno è entrato senza rubare nulla, ma lasciando un avvertimento.

Un proiettile è stato lasciato davanti la foto del padre di Vanina. "Chi è entrato non è venuto per rubare. Un vecchio conto che devo finire di regolare. Io sono pronta", dichiara Vanina.

