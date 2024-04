Vanina - Un vicequestore a Catania, ci sarà una seconda stagione?

Mercoledì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, è andata in onda l'ultima puntata della fiction di Vanina - Un vicequestore a Catania. La seconda stagione è in arrivo?

La prima stagione di Vanina - Un vicequestore a Catania è terminata, con l'ultima puntata andata in onda mercoledì 17 aprile in prima serata su Canale 5.

Vanina - Un vicequestore a Catania: come finisce la serie

L'agente Lo Faro viene riammesso nella squadra di Vanina Guarrasi e il ragazzo abbraccia tutti i suoi compagni.

Dopo aver fatto pace con l'amica Giuli, Vanina viene accompagnata a un incontro con Paolo. L'uomo conferma a Vanina che all'interno della sua squadra c'è una talpa.

Paolo confida a Vanina la sua decisione di trasferirsi a Catania per continuare a vivere la loro storia: "Per me sei troppo importante, non ti voglio perdere. Io voglio portare a termine le ultime inchieste, poi lascio l'Antimafia e vengo qui a Catania. Tu sei la mia vita. Io la mia decisione l'ho presa". Vanina e Paolo si scambiano un bacio.

Tornata a casa, Vanina incontra Manfredi che le confessa il suo amore. "Sono venuto a dirti che sono innamorato di te. Non pensare che ti libererai di me così facilmente", spiega Manfredi.

Vanina e Giuli entrano in casa di Vanina e capiscono che qualcuno è entrato senza rubare nulla, ma lasciando un avvertimento.

Un proiettile è stato lasciato davanti la foto del padre di Vanina. "Chi è entrato non è venuto per rubare. Un vecchio conto che devo finire di regolare. Io sono pronta", dichiara Vanina.

