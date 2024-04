Ottimi ascolti per l’ultimo appuntamento con Vanina - Un vicequestore a Catania: la serie che vede protagonisti Giusy Buscemi e Claudio Castrogiovanni, con la partecipazione di Giorgio Marchesi, si conferma leader della prima serata con 2.676.000 spettatori (3.054.000 nella fascia di prime-time) e il 16.95% di share individui, che sale al 19.23% sul pubblico attivo.

La fiction, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia e scritta da Leonardo Marini, una coproduzione RTI - Palomar diretta da Davide Marengo, ha conquistato una media di quasi 3.000.000 di spettatori (2.890.000 spettatori) e del 17.2% di share. Le quattro puntate hanno dominato il prime-time con picchi di 3.908.000 di spettatori e del 23.5% di share.

Successo anche tra il pubblico giovane: share media del 27.1% tra i 25-34enni e del 23.14% tra i 15-34enni.

"Grande risultato editoriale e di ascolti, per Vanina - Un vicequestore a Catania. La serie ispirata ai romanzi di Cristina Cassar Scalia ha concluso la stagione, aggiudicandosi ancora una volta il prime-time. Ringrazio quindi la Direzione Fiction Mediaset e il presidente di Palomar Carlo Degli Esposti, con Leonardo Marini, per l’impegno e la qualità espressi nella realizzazione di questo nuovo titolo. Un plauso, infine, al regista Davide Marengo e a tutto il cast, in particolare alla protagonista Giusy Buscemi. Bravi!", dichiara Giancarlo Scheri, direttore di rete.

L'ultimo episodio di Vanina, in onda mercoledì 17 aprile in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming, on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nel video qui sopra, potete vedere in streaming e gratis, l'atteso finale della serie.

Vanina: cosa succede nell'ultima puntata

Durante l'ultima puntata della serie con Giusy Buscemi, Vanina rientra da Palermo deve risolvere il misterioso delitto di Esteban Torres, un esule cubano dai loschi affari, il quale era legato ad una bella catanese ritrovata anche lei senza vita.

Durante le indagini, l'agente Lo Faro compie un gesto folle che rivela alcuni segreti del suo passato e porta tutta la squadra ad accorrere in suo aiuto e a stargli vicino.

