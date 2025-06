Federica Nargi, il tenero scatto con la nonna e le figlie

Federica Nargi ha condiviso su Instagram un carosello di fotografie e video che mostrano alcuni momenti di un weekend passato tra amici e in famiglia. Tra questi, il tenero scatto che ritrae la showgirl abbracciata a nonna Ida e alla figlie Sofia, 8 anni e Beatrice, 6 anni, avute con il compagno Alessandro Matri.

"Weekend incasinato e pieno di tutto: amici, affetti, casa… Ogni volta vorrei fare mille cose, ma alla fine il vero casino resto sempre io", ha scritto Federica Nargi a commento della raccolta di foto.

In uno dei video pubblicati si vede Federica Nargi eseguire un balletto insieme alle figlie sulle note di Anema e Core, la canzone con cui Serena Brancale ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo.

Federica Nargi e l'amore per le figlie

Ospite a Verissimo, Federica Nargi aveva parlato con Silvia Toffanin dell'amore per le sue figlie, Sofia e Beatrice.

"Hanno stravolto la mia vita. Ogni fase della loro crescita per noi è una sfida e un'emozione nuova. È bello poter guardare il mondo attraverso i loro occhi, è bello meravigliarsi delle piccole cose", aveva raccontato la modella e showgirl.

"Io e Alessandro siamo dei genitori molto presenti. Voglio essere per loro un punto di riferimento, una compagna di vita con la quale possano sentirsi libere di aprirsi, di sentirsi se stesse sempre", aveva proseguito parlando del rapporto con le figlie.

In quell'occasione Federica Nargi aveva raccontato di come la maternità avesse cambiato la sua vita: "Prima di avere le figlie hai delle priorità diverse. La mia vita era molto più concentrata su me stessa, sul mio lavoro, la famiglia, i miei genitori, Alessandro. Adesso invece ho una priorità molto più grande che sono le mie bambine".