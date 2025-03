Federica Nargi, la dedica alla figlia Beatrice per il sesto compleanno

La showgirl condivide sui social una dolce dedica alla figlia Beatrice per il suo compleanno: "Non potrei desiderare niente di più bello"

Federica Nargi dedica dolci parole alla figlia Beatrice, che compie sei anni. "Mi tiene testa con la sua testardaggine, mi sfinisce con la sua energia, ma poi mi guarda con quel sorriso che mi scioglie, e capisco che non potrei desiderare niente di più bello", scrive la showgirl sui social pubblicando foto e video della figlia, avuta il 16 marzo 2019 insieme al compagno Alessandro Matri.

La didascalia continua così: "Tanti auguri piccola Bea. Ti auguro di avere sempre quella meravigliosa allegria che riempie ogni giorno le nostre vite. Che tu possa inseguire sempre i tuoi sogni senza paura, ridere fino a perdere il fiato e trovare sempre l’amore e la felicità lungo il tuo cammino. Ti amo infinitamente. La tua mamma pazza".

Federica Nargi parla della maternità a Verissimo

Oltre a Beatrice, la showgirl e l'ex calciatore sono anche genitori di Sofia, che hanno avuto nel 2016. Federica Nargi è stata ospite di Verissimo il 2 febbraio 2025 e in quell'occasione ha raccontato di come la maternità abbia cambiato la sua vita: "Prima di avere le figlie hai delle priorità diverse. La mia vita era molto più concentrata su me stessa, sul mio lavoro, la famiglia, i miei genitori, Alessandro. Adesso invece ho una priorità molto più grande che sono le mie bambine".

Sempre a Verissimo, ma in un'altra occasione e con il compagno, la showgirl aveva parlato della seconda maternità: "Passare da una a due figlie è stato un bel cambiamento perché Sofia era abituata a essere la principessa di casa e quando è arrivata Beatrice si è sentita spiazzata. Adesso va tutto bene ma inizialmente è stata tosta".