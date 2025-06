Ariana Grande, addio alla nonna Marjorie

foto: Getty Images

La cantante Ariana Grande ha condiviso sui social una tenera foto in bianco e nero dei suoi nonni nel giorno del loro matrimonio per rendere omaggio alla nonna Marjorie, scomparsa all'età di 99 anni. In più occasioni l'artista ha espresso il profondo affetto che la legava alla nonna e, anche questa volta, ha voluto ricordarla con dolcezza. Ariana Grande ha scelto di accompagnare l'immagine con una dedica semplice ma ricca di significato, "Forever", che sottolinea un legame destinato a durare per sempre.

A dare l'annuncio della scomparsa della nonna Marjorie è stata la sua famiglia, con una dichiarazione condivisa pubblicamente anche dalla cantante. La foto della nonna è stata accompagnata da un commovente messaggio: "Siamo devastati nel condividere che l'amata matriarca della nostra famiglia è scomparsa. Marjorie (Nonna) Grande è morta serenamente nella sua casa, circondata dall'affetto della sua famiglia e dei suoi cari in ogni istante nelle sue ultime settimane. Vi ringraziamo per il vostro amore, il vostro sostegno e per aver rispettato la nostra privacy mentre viviamo il dolore e celebriamo la sua splendida e straordinaria vita".