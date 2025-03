Giuseppe Giofrè

Il sogno della danza l’ha portato sui palcoscenici più importanti al fianco di grandi star internazionali: sabato 8 marzo a Verissimo Giuseppe Giofrè.

Ballerino e coreografo, Giuseppe Giofrè nasce il 10 gennaio 1993 a Gioia Tauro, in Calabria. La sua ascesa nel mondo dello spettacolo inizia nel 2011 quando vince la categoria del ballo ad Amici.

Continua i suoi studi a Los Angeles dove costruisce una carriera internazionale, lavorando con artisti di fama mondiale del livello di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande e Britney Spears: nel 2012 prende parte al videoclip del brano Live 4 Die 4 di R.J. feat. Pitbull. Nel 2013 esce il suo singolo di debutto Break e nel 2015 prende parte al tour di Taylor Swift, mentre nel 2019 è anche ballerino del tour di Jennifer Lopez.

Proprio negli Stati Uniti, nel 2018 conosce Adam, il suo primo grande amore. A Verissimo aveva raccontato di aver sofferto per la fine della loro relazione nel 2020: "Oggi non stiamo insieme, ma il primo amore non si scorda mai".

Tornato in Italia, è diventato ballerino professionista e poi giudice di Amici. Giuseppe Giofrè è anche zio di due nipotini a cui è molto legato.