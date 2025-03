Giuliano Sangiorgi è diventato papà per la seconda volta

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia sono diventati genitori per la seconda volta. Il frontman dei Negramaro, 46 anni, e la compagna, 43 anni, hanno annunciato sui social la nascita del figlio Michele.

"Ricominciamo tutto amore nostro. Benvenuto Michele Sangiorgi", ha scritto Giuliano Sangiorgi. E ha aggiunto: "Ilaria, Stella ed io siamo pronti alla nostra vita insieme", riferendosi alla compagna e alla loro primogenita Stella, di 6 anni.

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia avevano annunciato di essere in attesa del secondo figlio lo scorso dicembre in un'intervista a Vanity Fair. "Volevamo dare un fratello a Stella. Essere figlia unica mi ha reso una persona un po’ solitaria, taciturna, non mi sarebbe dispiaciuto avere un po’ di casino in casa", aveva detto Ilaria Macchia nell'intervista.

Sulla ricerca del secondo figlio, il cantante aveva detto: "Ci abbiamo provato per un po' ma non arrivava, alla fine è successo quando ci siamo liberati dal pensiero. Me lo aveva detto una signora in treno: 'provarci troppo' non va bene, un figlio arriva quando si è più in pace, più leggeri".

Giuliano Sangiorgi aveva parlato della paternità ospite a Verissimo nel 2020: "Non so che papà sono, ma mi piacerebbe capirlo. Per me è la domanda più importante a cui non so se darò una risposta. L'ho chiesto a Stella che papà sono, e continuerò a chiederglielo. Lei è così importante per me che è difficile rispondere, perché Stella è più importante della risposta stessa".