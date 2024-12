Giuliano Sangiorgi diventerà papà per la seconda volta

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia aspettano il secondo figlio. La coppia lo ha annunciato in un'intervista a Vanity Fair in cui hanno svelato anche il sesso del nascituro: " È un maschio, nascerà ad aprile".

Giuliano Sangiorgi, 45 anni, e Ilaria Macchia, 43 anni, sono già genitori di Stella, 6 anni. È stato proprio il desiderio di regalare un fratellino alla primogenita a spingere la coppia a cercare il secondo figlio. " Volevamo dare un fratello a Stella. Essere figlia unica mi ha reso una persona un po’ solitaria, taciturna, non mi sarebbe dispiaciuto avere un po’ di casino in casa", ha detto Ilaria Macchia nell'intervista.

Sulla ricerca del secondo figlio, il cantante ha detto: "Ci abbiamo provato per un po' ma non arrivava, alla fine è successo quando ci siamo liberati dal pensiero. Me lo aveva detto una signora in treno: 'provarci troppo' non va bene, un figlio arriva quando si è più in pace, più leggeri".

Giuliano Sangiorgi aveva parlato della paternità ospite a Verissimo nel 2020: "Non so che papà sono, ma mi piacerebbe capirlo. Per me è la domanda più importante a cui non so se darò una risposta. L'ho chiesto a Stella che papà sono, e continuerò a chiederglielo. Lei è così importante per me che è difficile rispondere, perché Stella è più importante della risposta stessa".