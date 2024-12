Giulia Salemi, la romantica foto con Pierpaolo Pretelli (e il pancione)

L'influencer, in attesa del primo figlio, condivide sui social uno scatto accanto al compagno

È un momento magico per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, in attesa di un bambino, ha condiviso sui social un romantico scatto di coppia, in cui l'influencer mostra il bellissimo pancione.

Giulia Salemi, 31 anni, e Pierpaolo Pretelli, 34 anni, avevano annunciato lo scorso luglio di essere in attesa del primo figlio, che dovrebbe nascere nelle prime settimane di gennaio.

Ospite a Verissimo, Giulia Salemi aveva parlato delle sue ultime settimane di gravidanza: "È un momento veramente incredibile. Lo sento tantissimo, vedo sbucare i piedini, è una sensazione meravigliosa". Non è ancora noto il nome del bambino: "Non l'abbiamo ancora scelto, credo che lo guarderemo e sceglieremo sul momento".