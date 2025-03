Ospiti a Verissimo, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno raccontato come hanno scelto di chiamare Kian il figlio: "Fino all'ultimo non avevamo un nome. Poi l'ultima settimana ho proposto il nome Kian. Me l'hanno suggerito in direct su Instagram e mi è piaciuto", ha raccontato Pierpaolo Pretelli. Giulia Salemi ha spiegato: "È un omaggio alla mia terra. Sapevo che avrei fatto felice mia mamma e i miei parenti iraniani".

I due hanno espresso il desiderio di avere un'altra figlia. "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi", ha scherzato Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi ha anche letto una commovente lettera della madre Fariba e insieme a Pierpaolo ha parlato della nuova vita da genitori.

