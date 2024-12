Giulia Salemi, il dolce scatto del cagnolino Prince Valiant vestito da Babbo Natale

Instagram: @princevaliantprelemi

Giulia Salemi regala un momento di dolcezza ai suoi follower pubblicando una foto del suo cane Prince Valiant vestito da Babbo Natale.

Con un completo rosso e bianco, decorato con una cintura nera e il classico cappello natalizio, il cagnolino posa sul divano dell'influencer davanti all'albero di Natale. La foto, condivisa sulle storie Instagram e sul canale dedicato al cagnolino, è accompagnata dalla didascalia: "I’m ready" ("Sono pronto").

Giulia Salemi si prepara ad accogliere il primo figlio

Questo Natale si preannuncia speciale per l’influencer 31enne, che aspetta il suo primo figlio insieme a Pierpaolo Pretelli. In un’intervista a Verissimo, Giulia aveva raccontato le emozioni della gravidanza: "È un momento veramente incredibile. Mi sto godendo le ultime settimane. Lo sento tantissimo, vedo sbucare i piedini, è una sensazione meravigliosa". La nascita è prevista per metà gennaio, anche se l’influencer scherza sulle date: “Speriamo non nasca a Natale o a Santo Stefano".

Giulia e Pierpaolo, che il 26 dicembre festeggeranno quattro anni di relazione, non hanno ancora deciso il nome del piccolo: "Credo che lo guarderemo e sceglieremo sul momento". Riguardo al ruolo di madre, Giulia aveva detto: “Non sarò una mamma perfetta, ma cercherò di trasmettere a mio figlio i valori per me importanti: il rispetto della donna e della volontà altrui.”

Con le festività alle porte e la nascita imminente, Giulia ha optato per celebrazioni casalinghe: "Essendo vicina alla scadenza non posso muovermi, quindi ho invitato tutti a Milano: pranzo con la famiglia di papà e cena con la mamma".