Giulia Salemi condivide nelle storie su Instagram un video mentre allatta il piccolo Kian, nato il 10 gennaio 2025 dall'amore tra l'influencer e Pierpaolo Pretelli. "Ve lo giuro, è un toro questo bambino", dice Giulia Salemi nel video postato sui social, "Guardate già quanto è cresciuto. Ma è gigantesco, ha 45 giorni e pesa 5 chili. Mangia sempre, chissà da chi avrà preso. Vuole tutto e subito, tutto come dice lui sennò si arrabbia e anche qua chissà da chi avrà preso. Vedremo questo capricorno come si rivelerà". Il nome completo del bambino è Kian Salemi Pretelli, come avevano reso noto sui social i genitori poco dopo la nascita. È il primo figlio per Giulia e il secondo per Pierpaolo, che dalla precedente relazione con Ariadna Romero aveva avuto Leonardo. Una prima gravidanza che Giulia Salemi aveva così raccontato a Verissimo: "È un momento veramente incredibile. Mi sto godendo le ultime settimane di gravidanza. Lo sento tantissimo, vedo sbucare i piedini e le manine, è una sensazione meravigliosa".

A Verissimo, anche Pierpaolo Pretelli aveva parlato della sua nuova paternità: "È un'emozione diversa da Leonardo, perché già so quello che sto per vivere. Sono più maturo, con Giulia ho un equilibrio importante. Ci siamo ritrovati dopo un momento un po' complicato. È la donna giusta con cui mettere al mondo un bambino".

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno iniziato la loro storia d'amore nel 2021 nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel 2022 sono andati a convivere a Milano insieme al cagnolino Prince Valiant, uno Spitz di Pomerania. Nel 2023 la coppia ha affrontato una crisi, poi superata. L'annuncio che sarebbero diventati genitori è arrivato a luglio 2024.