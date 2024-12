Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta ospiti a Verissimo

Uniti nella danza e anche nella vita: Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta racconteranno tutto l’amore della loro famiglia a Verissimo, domenica 15 dicembre alle 16.00 su Canale 5.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta si sono conosciuti nel 2013 sul set di un film di Bollywood. Per la ballerina è stato un colpo di fulmine. A Verissimo aveva raccontato: "Quando l'ho visto ho pensato subito fosse la persona giusta. C'è stata una voce dentro di me che mi ha detto non lasciartelo sfuggire". I primi tempi della loro relazione l'hanno vissuti a distanza: lei era stata presa alle audizioni per il Crazy Horse di Parigi. Si sono poi ritrovati negli studi di Amici di Maria De Filippi. E sono andati a convivere a Roma. Il 30 agosto del 2022 sono diventati genitori di Romeo Maria.

A This Is Me, Marcello Sacchetta aveva detto: "A Napoli si dice: 'Nessuno nasce imparato'. Giulia non era prontissima a fare la mamma, ma ha imparato. Non ha imparato a essere una madre, ma una grande madre".