Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta presentano a "This Is Me" il figlio Romeo

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta presentano a This Is Me il figlio Romeo, nato ad agosto del 2022. "Lui è lo spettacolo più bello che abbia fatto", afferma la ballerina, 33 anni.

Parlando di Giulia Pauselli come mamma, Marcello Sacchetta dice: "A Napoli si dice: 'Nessuno nasce imparato'. Giulia non era prontissima, ma ha imparato. Non ha imparato a essere una madre, ma una grande madre".

Dopo il colpo di fulmine nel 2013, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta hanno vissuto i primi anni di relazione a distanza finché la ballerina non ha deciso di tornare in Italia, lasciando la carriera a Parigi per amore. A questo proposito, Marcello Sacchetta dice: "Non ce la facevo più. Nonostante avessi tanti stimoli, Giulia mi mancava. Un giorno mi disse: 'Ho capito che voglio costruire il mio futuro con te' e la ringrazio tantissimo per questo".