Giulia De Lellis, 30 anni, condivide su Instagram una carrellata di scatti delle vacanze trascorse insieme al compagno Tony Effe e alla loro figlia Priscilla, nata a ottobre 2025. "Cartoline dalla Puglia. Vacanze di famiglia 2026", scrive l'influencer a corredo delle fotografie che raccontano l'estate tra mare, relax e tanto amore.

I nuovi scatti fanno eco alle immagini condivise a luglio sui social da Tony Effe. "Papà dell'anno", aveva scritto in inglese il trapper, 35 anni, allegando una serie di immagini che lo vedevano prendersi cura della primogenita.



A giugno, la coppia aveva celebrato i due anni d'amore. "Ti amo per sempre", era stata la dedica in inglese scelta dall'artista. Mentre l'influencer aveva commentato: "Sopportami per sempre vita mia. Io farò lo stesso".



L'amore tra i due è stato coronato dalla nascita della figlia Priscilla, venuta al mondo a ottobre 2025. La piccola ha ricevuto il sacramento del battesimo lo scorso 25 aprile. "Priscilla Nella Lucilla Marie", aveva scritto papà Tony a corredo di un carosello di foto pubblicato su Instagram.



"Che la luce di Dio illumini sempre il tuo cammino e ti accompagni con amore e protezione in ogni passo della tua vita", era stato il dolce pensiero condiviso da mamma Giulia per la sua Priscilla.