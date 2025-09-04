Giorgio Armani è scomparso all'età di 91 anni. Ma il suo talento vivrà per sempre negli abiti che ha disegnato e confezionato con cura nella sua lunga carriera iniziata nel 1975. Lo stilista ha saputo conquistare, con la sua eleganza, l'ammirazione di star internazionali che portano nel cuore il suo ricordo con grande affetto. Da Julia Roberts a Richard Gere fino a Leonardo DiCaprio, sono tantissimi infatti gli scatti, diventati iconici, che ritraggono Giorgio Armani accanto a divi e dive di Hollywood.

Ma Giorgio Armani è stato amatissimo anche in Italia, dove negli anni ha collezionato foto accanto a importanti personaggi del panorama cinematografico e televisivo, come Sophia Loren, Ornella Muti e Maria Grazia Cucinotta.

"Provo una gratitudine enorme per Giorgio Armani, perché ha creduto in me in modo disinteressato. Lui ha visto qualcosa e allora mi ha portato avanti, mi ha fatto crescere. Ma è raro, non succede spesso", aveva detto Greta Ferro a Verissimo.

Nel video sopra, le foto di Giorgio Armani con star internazionali e italiane.