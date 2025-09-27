Mediaset Infinity logo
27 settembre 2025

Maria Giovanna Elmi: "Avrei voluto diventare mamma, ma non è stato possibile"

L'annunciatrice televisiva ha scoperto di non potere avere figli in seguito a un'operazione a cui si è sottoposta da giovanissima

Maria Giovanna Elmi parla a Verissimo del suo sogno della maternità, che non è riuscita a realizzare a causa di un problema di salute. "Mi sarebbe piaciuto diventare mamma, ma non è stato possibile", afferma l'annunciatrice tv, 85 anni, che ha scoperto di non potere avere figli in seguito a un'operazione a cui si è sottoposta da giovanissima: "Mi ricordo che mi operarono di corsa, ma non mi dissero subito le conseguenze dell'intervento, le ho sapute due anni dopo. Sono cose che non vorresti mai sapere. Si vede che doveva andare così". Sposata da quasi 32 anni con l'imprenditore friulano Gabriele Massarutto, Maria Giovanna Elmi ha raccontato il suo primo incontro con il marito: "Stavo lavorando tra Austria e Tarvisio, al ritorno si era rotto il pulmino della Rai. Era il 13 dicembre dell'86, dovevamo prendere il volo da Trieste, allora il sindaco di Tarvisio chiese a delle persone di offrirsi per accompagnarci". Fu così che Maria Giovanna Elmi salì nella macchina guidata da Gabriele Massarutto: "Mi colpì con il suo racconto, poi vidi nello specchietto i suoi occhi verdi". Da quel giorno non si lasciarono più: si sono sposati il 13 dicembre del 1993.

