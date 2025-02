La cantante condivide sui social una foto col figlio per festeggiare il suo 15esimo compleanno

Giorgia con il figlio Samuel

Giorgia, 53 anni, condivide sui social una foto per festeggiare il compleanno del figlio Samuel, nato il 18 febbraio 2010. La tenera foto è accompagnata da una didascalia: "Comunque questa cosa del tempo un giorno ce la dovranno spiegare, queste accelerazioni improvvise che passano 15 anni in un attimo e noi così. Grazie per i tanti auguri a Samuel dice che sta nel chill. Anche l’Amore cresce e questo è uno dei pochi vantaggi che ha il passare del tempo (ti amiamo Sam)". L'immagine è stata commentata da Emanuel Lo (nome d'arte di Emanuel Lo Iacono), padre di Samuel, che ha scritto la parola: "Amori", accompagnata da due cuori rossi.

Giorgia ospite a Verissimo

Ospite a Verissimo, Giorgia aveva parlato del suo rapporto con il figlio: "Mio figlio è in piena adolescenza: comincia a confrontarsi con noi e devi sempre ascoltarlo e dargli spazio. Lui è un ragazzino intelligente, tosto e molto indipendente e per fortuna ha un grande senso dell'umorismo, che ci aiuta a sdrammatizzare molte situazioni".

Emanuel Lo a Verissimo

Sempre a Verissimo, Emanuel Lo, 45 anni, aveva parlato della sua storia d'amore con Giorgia: "Noi abbiamo vissuto tutto quello che ci deve essere all'interno di una coppia, quasi da manuale: il momento felice, quello del litigio, la separazione, l'incontrarsi di nuovo, il figlio, di nuovo l'amore".