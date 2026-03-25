Gino Paoli, il ricordo della figlia Amanda Sandrelli: “Babbo mio”

Una foto in bianco e nero accompagnata dalle parole "Babbo mio": Amanda Sandrelli ha ricordato così il padre Gino Paoli, a poche ore dalla scomparsa del cantautore.
Amanda Sandrelli è nata nel 1964 dalla relazione di Gino Paoli e Stefania Sandrelli. Oltre ad Amanda, il cantautore ha avuto anche i figli Giovanni - nato dal matrimonio con Anna Fabbri e morto nel 2025 a causa di un infarto -, e Nicolò (1980), Tommaso (1992) e Francesco (2000), nati dal matrimonio con Paola Penzo.
Ospite a Verissimo, Amanda Sandrelli aveva parlato del rapporto con il papà: "Con mio padre ho un rapporto molto profondo. Prima ti appoggi ai genitori, poi arriva un momento in cui devi essere tu pronta a farli appoggiare". Della sua infanzia, l'attrice, 61 anni, aveva detto: "Non ho ricordi dei miei genitori come coppia, ma per fortuna ho dei bellissimi ricordi di loro che ridono insieme, che scherzano, che pranzano, che cenano. C'è sempre stato un bel rapporto e credo che sia la cosa più importante in assoluto per un figlio".
"Non ho mai giudicato mio padre e mia madre, non ho mai avuto recriminazioni, nemmeno rispetto a quello che può essere stato doloroso, come per esempio il fatto di non essere stati sempre presenti. Ho sempre saputo di essere stata figlia di un grande amore. Me l'ha sempre detto mia madre e anche mio padre me l'ha sempre detto. L'idea di essere figlia di un grande amore mi ha sempre dato una sensazione di ricchezza, di sicurezza", aveva aggiunto Amanda Sandrelli.