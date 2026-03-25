Gino Paoli, il ricordo della figlia Amanda Sandrelli: “Babbo mio”

Amanda Sandrelli è nata nel 1964 dalla relazione di Gino Paoli e Stefania Sandrelli. Oltre ad Amanda, il cantautore ha avuto anche i figli Giovanni - nato dal matrimonio con Anna Fabbri e morto nel 2025 a causa di un infarto -, e Nicolò (1980), Tommaso (1992) e Francesco (2000), nati dal matrimonio con Paola Penzo.

Ospite a Verissimo, Amanda Sandrelli aveva parlato del rapporto con il papà: "Con mio padre ho un rapporto molto profondo. Prima ti appoggi ai genitori, poi arriva un momento in cui devi essere tu pronta a farli appoggiare". Della sua infanzia, l'attrice, 61 anni, aveva detto: "Non ho ricordi dei miei genitori come coppia, ma per fortuna ho dei bellissimi ricordi di loro che ridono insieme, che scherzano, che pranzano, che cenano. C'è sempre stato un bel rapporto e credo che sia la cosa più importante in assoluto per un figlio".