Lutto per Gino Paoli, è morto il figlio Giovanni

Il giornalista si è spento all'età di 60 anni in seguito a un infarto

Gino Paoli e il figlio Giovanni (Ansa)

Il figlio di Gino Paoli, Giovanni, è morto all'età di 60 anni. Primogenito del celebre cantautore, il giornalista si è spento nella serata di venerdì 7 marzo all'ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato a seguito di un infarto. Lo ha comunicato all'agenzia Ansa la famiglia. Nato a Genova nel 1964 dall'unione tra Gino Paoli e la prima moglie Anna Fabbri, Giovanni Paoli si era avvicinato alla musica, arrivando anche a esibirsi nella band che accompagnava il padre durante i concerti, per poi affermarsi come giornalista per diverse testate e arrivare a ricoprire il ruolo di vicedirettore del settimanale Novella 2000. Oltre a Giovanni, Gino Paoli ha altri tre figli: Amanda Sandrelli, nata nel 1964 dalla relazione con l'attrice Stefania Sandrelli; Nicolò e Tommaso, nati rispettivamente nel 1980 e nel 1992 dal matrimonio con l'attuale compagna Paola Penzo, con cui il cantautore si era sposato nel 1991.