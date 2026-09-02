"Ma come noi, te lo giuro. Non si amerà mai nessuno", recita il ritornello di Genova e Napoli , il nuovo brano di Alfa e Gigi D'Alessio. Un verso che calza alla perfezione non solo a un amore romantico, ma anche a quello profondo tra padre e figlio, come l'amore tra Gigi D'Alessio e il suo Andrea . Il cantante, 59 anni, ha pubblicato infatti sui social un video in cui canta proprio questa canzone con il suo quarto figlio Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Anna Tatangelo. "Con il principe Andrea D'Alessio", è la didascalia del post.

Oltre ad Andrea, Gigi D'Alessio è papà anche di Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (LDA, 2003) - nati dal matrimonio con Carmela Barbato -, e di Francesco (2022) e Ginevra (2024), avuti con la compagna Denise Esposito. Ospite a Verissimo, Gigi D'Alessio aveva parlato dell'amore per la sua grande famiglia: "Ho sei figli e quattro nipoti. A casa mia non si capisce niente. A volte diventa difficile metterli tutti insieme. Quando capita un compleanno e riusciamo a metterli insieme, lì mi commuovo perché sono frutti nati da me e voluti". Di recente, è apparso sui social uno scatto dei suoi figli maggiori insieme: Claudio, Luca e Andrea D'Alessio. Come didascalia del post: “Semplicemente fratelli”.