Gigi D’Alessio, la figlia Ilaria si è laureata (di nuovo)

Ilaria D'Alessio si è laureata. Papà Gigi D'Alessio ha pubblicato lo scatto della figlia con la corona di alloro in testa davanti al Dipartimento di Scienze Politiche all' Università degli Studi Roma Tre. "Come vedi, amore mio, dopo tanti sacrifici arrivano anche le soddisfazioni. Congratulazioni per la tua terza Laurea. Sono tanto orgoglioso di te", scrive il cantante sui social. E conclude con una dedica d'amore alla secondogenita: "Sei il mio 110 e Lode".

Ilaria D'Alessio è nata nel 1992 dal matrimonio di Gigi D'Alessio con Carmela Barbato, finito nel 2006. Gigi D'Alessio è papà anche di Claudio (1987) e di Luca (Lda, 2003), nati sempre dal matrimonio con Carmela Barbato. È papà di Andrea (2010), avuto dalla relazione con Anna Tatangelo. E di Francesco (2022) e di Ginevra (2024), nati dalla relazione con Denise Esposito.

Lo scorso maggio, Ilaria ha reso Gigi D'Alessio nonno per la quarta volta con la nascita di Joseluí. Il cantante ha anche altre tre nipoti: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021), figlie del suo primogenito Claudio.