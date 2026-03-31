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COMPLEANNI31 marzo 2026

Gigi D'Alessio, lo scatto per il compleanno del figlio Andrea: "Il mio principe compie 16 anni"

Il cantante pubblica sui social un tenero scatto con il figlio Andrea, nato 16 anni fa dalla relazione con Anna Tatangelo
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Gigi D'Alessio con il figlio AndreaGigi D'Alessio con il figlio Andrea

Gigi D'Alessio, 59 anni, pubblica su Instagram una tenera foto insieme al figlio Andrea per augurargli un felice compleanno. "Il mio principe compie 16 anni - scrive il cantante e musicista a corredo dello scatto - Auguri cuore mio. Sei vita per me".

Andrea D'Alessio è nato nel 2010 dalla relazione di Gigi D'Alessio con l'ex compagna Anna Tatangelo. L'artista è padre anche di Claudio (1987), di Ilaria (1992) e di Luca (cantante, conosciuto come Lda, 2003), nati dal matrimonio con l'ex moglie Carmela Barbato. Gigi D'Alessio è papà anche di Francesco (2022) e di Ginevra (2024), nati dalla relazione con Denise Esposito.

Oltre che padre, il cantante è nonno di quattro nipoti: di Joseluí, avuto nel 2024 dalla secondogenita Ilaria, e di Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021), figlie del suo primogenito Claudio.

Ospite a Verissimo nel 2023, Anna Tatangelo aveva parlato del suo rapporto con Gigi D'Alessio, a cui è stata legata dal 2006 al 2020 e con cui ha avuto il figlio Andrea. "Le nostre strade si sono separate, ma abbiamo una direzione comune che è la serenità di Andrea - aveva dichiarato la cantante - Gigi è un bravo papà. Andrea lo ama e questa è la cosa importante".

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