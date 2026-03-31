Gigi D'Alessio, lo scatto per il compleanno del figlio Andrea: "Il mio principe compie 16 anni"

Gigi D'Alessio con il figlio Andrea

Oltre che padre, il cantante è nonno di quattro nipoti : di Joseluí, avuto nel 2024 dalla secondogenita Ilaria, e di Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021), figlie del suo primogenito Claudio.

Andrea D'Alessio è nato nel 2010 dalla relazione di Gigi D'Alessio con l'ex compagna Anna Tatangelo. L'artista è padre anche di Claudio (1987), di Ilaria (1992) e di Luca (cantante, conosciuto come Lda, 2003), nati dal matrimonio con l'ex moglie Carmela Barbato. Gigi D'Alessio è papà anche di Francesco (2022) e di Ginevra (2024) , nati dalla relazione con Denise Esposito.

Ospite a Verissimo nel 2023, Anna Tatangelo aveva parlato del suo rapporto con Gigi D'Alessio, a cui è stata legata dal 2006 al 2020 e con cui ha avuto il figlio Andrea. "Le nostre strade si sono separate, ma abbiamo una direzione comune che è la serenità di Andrea - aveva dichiarato la cantante - Gigi è un bravo papà. Andrea lo ama e questa è la cosa importante".