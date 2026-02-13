Gigi D'Alessio, gli auguri di compleanno alla figlia Ilaria: "Vita mia"

Ilaria D'Alessio

Gigi D'Alessio, 59 anni il prossimo 24 febbraio, pubblica su Instagram una tenera foto della sua seconda figlia, Ilaria, di quanto era una bambina per augurarle un felice compleanno. "Ila amore mio - scrive il cantante e musicista a corredo dello scatto amarcord della secondogenita - Bimba, donna e mamma. Auguri vita mia".

Ilaria D'Alessio è nata nel 1992 dal matrimonio di Gigi D'Alessio con Carmela Barbato, finito nel 2006. L'artista è papà anche di Claudio (1987) e di Luca (cantante, conosciuto come Lda, 2003), nati sempre dal matrimonio con Carmela Barbato. Gigi D'Alessio è papà di Andrea (2010), avuto dalla relazione con Anna Tatangelo, e di Francesco (2022) e di Ginevra (2024), nati dalla relazione con Denise Esposito.

A maggio 2024, Ilaria ha reso Gigi D'Alessio nonno per la quarta volta con la nascita di Joseluí. Il cantante ha anche altre tre nipoti: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021), figlie del suo primogenito Claudio.