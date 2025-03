Gigi D’Alessio, gli auguri a LDA: “Sei un figlio meraviglioso”

Gigi D'Alessio con il figlio LDA

Il 27 marzo LDA (nome d'arte di Luca D'Alessio) compie 22 anni e per l'occasione il padre Gigi D'Alessio condivide sui social un carosello di scatti insieme al figlio. "Sei un figlio meraviglioso. Auguri vita mia", è la didascalia a corredo della raccolta di foto.

Luca D'Alessio è il terzo figlio del cantante ed è nato nel 2003 dall'amore con l'ex moglie di Gigi D'Alessio, Carmela Barbato. Ospite a Verissimo, l'artista aveva spiegato com'è stato per lui essere il figlio di Gigi d'Alessio: "Non è facile far capire alla gente che anche un 'figlio di' può fare lo stesso lavoro del padre e non per forza ci deve essere qualche magagna dietro, qualcosa di strano".

Gigi D'Alessio parla dei figli a Verissimo

Oltre a Luca, Gigi D’Alessio è papà anche di Claudio (1987) e Ilaria (1992) - nati sempre dal matrimonio con Carmela Barbato -, di Andrea (2010), avuto dalla relazione con Anna Tatangelo - e di Francesco (2022) e di Ginevra (2024), nati dalla relazione con Denise Esposito.

A Verissimo, Gigi D’Alessio aveva parlato dei suoi figli e della paternità. “Io ho imparato a fare il papà, perché lo impari giorno dopo giorno. Non esiste una scuola dove si impara a fare i genitori", aveva raccontato in quell'occasione, "Ho cercato di dargli tutto l’affetto possibile, anche se sono mancato fisicamente. Il cantante non è che può delegare qualcuno ad andare, per esempio, a fare l’intervista. Le canzoni le devo scrivere io, a cantare ci devo andare io, a girare il mondo ci devo andare io. Ovviamente uno manca. Poi che fai, quando vai a casa cerchi con un giocattolo o con un sorriso di fargli passare tutti gli sfizi. Diciamo, gli fai fare tutto quello che vogliono per compensare, un altro errore”.